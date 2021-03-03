Варшава, , 18:07 — REGNUM Министерство климата и окружающей среды Польши подготовило изменения в законодательство, которые направлены на ужесточение мер против правонарушителей, которые нанесли вред экологии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.

«Грядущее ужесточение наказаний должно быть принято с целью влияния на общественное мнение, чтобы показать, насколько действия против экологии вредны. Они представляют высокую степень опасности, значит, и наказания должны быть соответствующими», — заявил Куртыка журналистам.

Замминистра Яцек Оздоба указал, что штрафы за незаконный ввоз мусора из-за границы значительно вырастут, а засоряющим леса лицам придется не только убирать за собой мусор, но и платить штрафы.

«Нововведения включают увеличение наказания вплоть до 25 лет лишения свободы за экологические преступления, которые привели к серьезному ущербу для здоровья или к смерти людей. Будут ужесточены штрафы за попадание в воду, воздух или землю веществ, негативно влияющих на их качество. Виновным будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до десяти лет», — подчеркнул Оздоба.

Эксперты отмечают, что готовящиеся нововведения являются крупнейшими в экологической сфере законодательства в стране с 1990-х годов.