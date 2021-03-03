Москва, 3 марта, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Туниса Хишам Машиши провели телефонные переговоры, сообщает 3 марта пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Хишам Мешиши

«В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития разноплановых российско-тунисских отношений, включая взаимодействие в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — указано в заявлении МИД России.

Лавров и Машиши подтвердили взаимную заинтересованность в углублении внешнеполитической координации, включая действия в Совете Безопасности ООН.