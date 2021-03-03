Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Нетрезвый петербуржец во время ссоры с супругой пытался забить женщину до смерти, а также стрелял в нее из пневматического пистолета. Помимо жены мужчина избил своего старшего сына. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Конфликт между супругами произошел около 23:00 2 марта в одном из многоэтажных домов на Пулковском шоссе. О том, что в квартире пытаются кого-то убить, сообщили соседи, которых напугал страшный шум и крики о помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 33-летнего нетрезвого главу семейства.

По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своей женой решил ее убить. Сначала он жестоко избил ее руками, а также нанес не менее двух ударов неустановленным предметом по голове и груди, а затем произвел в нее выстрелы из пневматического пистолета.

«Довести до конца свой преступный умысел он не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции, а потерпевшей оказана своевременная медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Также мужчина выместил свою злобу на старшем 11-летнем сыне. Школьника с травмой головы госпитализировали в детскую больницу, а его трехлетнего брата, который не пострадал от действий неадекватного родителя, забрали органы опеки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.