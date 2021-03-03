Амстердам, 3 марта 2021, 18:03 — REGNUM Даниил Медведев (Россия) проиграл Душану Лайовичу (Сербия) в I раунде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме (Нидерланды). Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча завершилась — 6:7, 4:6, матч продолжался 1 ч 36 мин. Медведев на турнире прекратил борьбу.
В следующем раунде соперником Лайовича станет Борна Чорич (Хорватия).
25-летний Медведев, который был посеян на турнире под первым номером, занимает III место в мировом рейтинге ATP, Лайович — 27 место.
Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд — $980 580.