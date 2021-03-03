Тверь, 3 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Мероприятие, приуроченное к 78-летию освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, прошло 3 марта — впервые годовщину освобождения отмечали у Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Митинг открылся минутой молчания, затем ветераны Великой Отечественной войны Евгений Шелехов и Лариса Молчанова, а также губернатор Игорь Руденя возложили цветы к мемориалу.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области отметили годовщину освобождения Ржева от нацистов

«Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев», — сказал Игорь Руденя.

3 марта в 09:00 в Ржеве и Ржевском районе в храмах прошли панихиды по погибшим воинам. Губернатор Игорь Руденя посетил Покровскую старообрядческую церковь в Ржеве, где произошло чудесное спасение мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Глава региона вместе с ветеранами возложил цветы к мемориальной доске. Также губернатор принял участие в митинге у стелы «Ржев-город воинской славы» и почтил память защитников города у Обелиска героям Великой Отечественной войны 1941−1945 годов в Ржеве. Памятные мероприятия состоялись также на «Мемориальном комплексе Сишка» у деревни Кокошкино Ржевского района. Глава региона вместе с ветеранами возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память павших защитников Родины.

Пресс-служба правительства Тверской области Мемориал Советскому солдату во Ржеве

Ржевский мемориал Советскому солдату был торжественно открыт 30 июня 2020 года, в год 75-летия великой Победы, пПрезидентом России Владимиром Путиным. Мемориал представляет собой 25-метровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества.