Ош, Киргизия, , 18:02 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности задержали одного из самых влиятельных людей южной столицы Киргизии — бизнесмена Жалила Атамбаева, против которого киргизские спецслужбы возбудили сразу несколько уголовных дел.

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В ведомстве отмечают, что его подозревают в незаконном обогащении в период пребывания на государственной службе.

Следствие утверждает, что Атамбаев во время работы сотрудником органов внутренних дел приобретал дорогостоящую недвижимость и оформлял ее на своих близких родственников.

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