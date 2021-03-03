Бишкек, , 18:00 — REGNUM В Киргизии 51% домохозяйств понесли существенные потери доходов из-за коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Детский фонд ООН по итогам исследования о воздействии пандемии COVID-19 на положение детей и женщин в республике.

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В целом же от пандемии пострадали около 76% домохозяйств в стране.

В ЮНИСЕФ отмечают, что 32% опрошенных киргизстанцев назвали одной из основных трудностей, возникших из-за вспышки инфекции, неудовлетворенность качеством онлайн-обучения детей.

Также 29% респондентов причислили к таковым заражение члена семьи коронавирусом или смерть от него, а еще 20% — эмоциональную подавленность среди взрослых членов семьи.

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