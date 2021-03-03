Ярославль, , 17:57 — REGNUM В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол «Краса Масленица — 2021». Более 200 кукол расположилось в парке на острове реки Которосль. Авторы кукол, как всегда, подошли к ним творчески.

Выставка кукол в Ярославле City-yaroslavl.ru

«В этом году многие участники отразили тему борьбы с пандемией. Некоторые дополнили наряды медицинскими или декоративными масками, кто-то одел кукол в медицинские халаты, одна кукла держит плакат: «Масленицу сжигай, Covid 19 провожай!», также есть Масленицы, у которых в руках вместо блинов ёмкости с разноцветными коронавирусами», — сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Однако призыв сжигать «Ковид-Масленицу» реализован не будет. Как сообщает сайт мэрии, от церемонии сожжения кукол в этом году решили отказаться.

«В этом году впервые не состоится традиционный ритуал сжигания Масленицы, это обусловлено необходимостью соблюдения санитарных правил и социальной дистанции», — сообщает сайт мэрии Ярославля.

Напомним, в Ярославской области по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий числом более 50 человек. При этом власти города и региона призывают на Масленицу туристов со всей страны и обещают, что проведут «Главную Масленицу страны». Как это совместимо, власти не поясняют.

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