Ярославль, 3 марта 2021, 17:57 — REGNUM В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол «Краса Масленица — 2021». Более 200 кукол расположилось в парке на острове реки Которосль. Авторы кукол, как всегда, подошли к ним творчески.
Однако призыв сжигать «Ковид-Масленицу» реализован не будет. Как сообщает сайт мэрии, от церемонии сожжения кукол в этом году решили отказаться.
Напомним, в Ярославской области по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий числом более 50 человек. При этом власти города и региона призывают на Масленицу туристов со всей страны и обещают, что проведут «Главную Масленицу страны». Как это совместимо, власти не поясняют.
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