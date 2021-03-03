Варшава, , 17:56 — REGNUM 2 марта президент Польши Анджей Дуда и президент Грузии Саломе Зурабишвили провели переговоры по видеосвязи. Об этом сообщает Polskie Radio.

Журналисты отмечают, что в рамках обсуждения двустороннего сотрудничества и внешней повестки Дуда призвал коллегу из Грузии пойти на диалог с оппозицией.

«Варшава поддерживает усилия по развитию диалога и взаимопонимания между властями и оппозицией с целью восстановления стабильной работы демократических институтов в Грузии», — заявил Дуда.

Зурабишвили, в свою очередь, представила Дуде планы по приближению своей страны к членству в НАТО и Европейском союзе, включая необходимость европейской поддержки в виде инвестиций в инфраструктуру.

Напомним, ранее в Грузии вспыхнули протесты. Организовавшие их оппозиционеры выступают за проведение новых парламентских выборов и освобождение «политических заключенных».