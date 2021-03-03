Киев, , 17:53 — REGNUM Одной из главных проблем работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе является то, что нет доверия к украинской делегации.

Такое мнение в эфире «Первого независимого» выразил 3 марта политолог Алексей Якубин, комментируя ход переговоров.

«Раньше кредит доверия был… вспомните, сколько ожиданий было в позапрошлом году, но он исчерпался. Необходимо делать более действенные политические шаги. Почему миротворческий процесс зашел в тупик? Потому что перемирие перемирием, но если нет политического горизонта, то никакое перемирие не будет стойким. Это то же самое, что строить что-либо на зыбучих песках», — считает эксперт.

Он отметил, что в вопросе освобождения удерживаемых в Донбассе лиц по инициативе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука можно наблюдать со стороны президента Украины Владимира Зеленского и украинской власти определенную «ревность».

»Мы увидели ревность со стороны власти, связанную с тем, что республики были готовы в одностороннем порядке освободить четверых человек… но при этом они говорили, что готовы работать с тем, кому они готовы доверять — с Виктором Медведчуком. А у власти есть ревность к Медведчуку. Была возможность освобождения четверых украинок, их возвращения домой. Оказалось, что права человека для этой власти — не на первом месте. На первом месте — политическая ревность, нежелание, что это будет показатель того, что власть потеряла доверие в переговорном процессе», — указал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что еще в январе текущего года Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы СБУ Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в республиках Донбасса, на подконтрольную Украине территорию.

В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

После этого народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Павленко заявил, что учитывая ситуацию с освобождением удерживаемых в Донбассе украинцев, можно сказать, что действующая власть ничего не стоит.

«Снимите свои политические амбиции! Не хотите поблагодарить Виктора Медведчука за его работу по возвращению удерживаемых лиц, так хотя бы примените свои инструменты для того, чтобы вернуть как можно быстрее этих людей домой», — сказал парламентарий.

19 февраля власти Украины ввели санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц из их окружения сроком на 3 года.