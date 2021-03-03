Варшава, , 17:52 — REGNUM Польша получит от ЕС более 8,5 миллиардов евро дотаций на реализацию экологических, климатических и энергетических целей. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 3 марта заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гибурже-Четвертинский.

«Мы знаем, что в нашей стране очень большая проблема с качеством воздуха, и разрешение данной проблемы является абсолютным приоритетом для правительства. До 2030 года предусмотрена реализация Национального плана восстановления экологии, в рамках которой мы проведем модернизацию теплоснабжения и будем развивать общественный транспорт с низким уровнем выбросов», — заявил замминистра журналистам.

Он добавил, что полученные от ЕС средства планируется потратить, в частности, на развитие водородных технологий, которые имеют большое значение, например, для развития энергетики, перестройки различных отраслей промышленности и производства минеральных удобрений.