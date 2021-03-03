Ставрополь, , 17:49 — REGNUM На Ставрополье на должности советников директоров по воспитательной работе в школах претендуют 910 специалистов. Всего необходимо отобрать из них 375 человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.По словам руководителя субъекта, Ставрополье стало одним из десяти регионов РФ, которые оказались в числе первых участников федерального проекта по учреждению в штатах школ советников директоров по воспитательной работе. Эти специалисты будут заниматься организацией внеучебной деятельности учащихся. В крае в проекте участвуют около половины школ. Уже 1 сентября 2021 года советники начнут свою работу.

«Конкурс достаточно высок — на 375 мест претендуют сейчас 910 специалистов. Они будут помогать нам растить поколение, здоровое во всех отношениях — и в плане физической формы, и в части патриотизма, и воспитания в целом», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

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