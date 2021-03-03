Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Полет американского космического корабля Starliner к МКС отложили до мая. Это следует из сообщения, опубликованного 3 марта на сайте NASA.

Космический корабль Starliner компании Boeing должен был совершить второй испытательный полет на МКС в апреле, но планы изменили из-за проблем с авионикой.

«У корабля возникли небольшие проблемы при подключении некоторых компонентов авионики. Команды Boeing и NASA уже проверили и исправили все компоненты. Однако мы потеряли время из-за непогоды в Хьюстоне и теперь планируем провести новые испытания только в мае», — сообщил Стив Стич, менеджер программы коммерческих пилотируемых полетов NASA.

Напомним, что первый тестовый полет Starliner провели 20 декабря 2019 года. Тогда у корабля не получилось состыковаться с МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, Starliner разработан компанией Boeing по заказу NASA, которое рассчитывает доставлять астронавтов на МКС на таком корабле.