Бишкек, 3 марта 2021, 17:47 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов сегодня, 3 марта, обсудил с послом Китая Ду Дэвэнь возможность предоставления китайской стороной на безвозмездной основе вакцины против коронавирусной инфекции.
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Китайский дипломат сообщила о том, что правительство КНР решило предоставить республике очередную партию гуманитарной помощи, которую доставят в Киргизию уже в ближайшее время.
Стороны также обсудили вопросу полноценного возобновления работы контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» на киргизско-китайской границе и возможность восстановлении авиасообщения между Киргизией и Китаем за счет организации еженедельных чартерных рейсов.
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