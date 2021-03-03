Псков, , 17:47 — REGNUM Трое студентов Псковского государтсвенного университета (ПсковГУ) пострадали от хлора во время проведения химических опытов на лекции в вузе. Следственные органы по Псковской области начали проверку. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Инцидент произошел 3 марта в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. На занятии по неорганической химии отрабатывалась тема о производстве хлора. Во время эксперимента разбилась колба, пострадали три студентки, две из них получили ожоги глаз.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. Трое студентов осмотрены медицинскими работниками, двое из них уже отпущены домой», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь ректор ПсковГУ Наталья Ильина сообщила, что состояние пострадавших студентов медики оценивают как удовлетворительное.

«По предварительным данным, они получили ожог роговицы глаз. Сейчас проводится внутреннее расследование, по его итогам будет доложено дополнительно», — уточнила Ильина.