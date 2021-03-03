Тула, 3 марта, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» состоялся 3 марта в атриуме Тульского кремля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Всероссийский урок Мужества

Урок мужества проводился в онлайн-формате в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией». Он был посвящен подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000-м году: десантники не отступили перед многократно превосходящими силами бандформирований, большинство геройски погибли, в том числе выпускник Тульского артиллерийского института Александр Рязанцев.

«Беспримерное мужество и несгибаемый дух, храбрость, самоотверженность, проявленные десантниками в этой схватке, показали всем решимость и способность наших бойцов защитить Отечество от любых посягательств», — отметил в видеообращении командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин обратился к участникам урока.

«Мы гордимся ратными победами своей страны и должны бережно хранить нашу историю, чтить память о подвигах, которые совершались во все времена, и брать пример с настоящих героев», — сказал глава региона в видеообращении.

В общей сложности трансляцию увидели более 18 млн человек со всей России. Основной площадкой трансляции урока стал Военно-исторический музей в Тульском кремле. Здесь организованы выставки вооружения и снаряжения десантников 106-й дивизии ВДВ, Росгвардии, поискового объединения «Красное знамя».

На уроке также назвали победителей онлайн-викторины «Стоявшие насмерть». Всего в викторине приняли участие более 4000 человек. Также в коллекцию Тульского военно-исторического музея передали подлинные предметы и документы о событиях 2000 года в Чечне.