Москва, , 17:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета для выдвижения Москвы в качестве места проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2030». Соответствующее распоряжение опубликовано 3 марта на официальном портале правовых документов.

В состав оргкомитета вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Москва может принять в 2030 году Всемирную выставку ЭКСПО. Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, подбирается площадка для размещения международной выставки. Предварительно выбран земельный участок по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково.

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