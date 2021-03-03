Киев, , 17:40 — REGNUM В вопросе введения на Украине накопительной пенсионной системы осталось «финализировать некоторые вопросы», заявил в ходе заседания правительства 3 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что некоторые проблемные моменты остались на уровне профильного комитета Рады.

«После этого, в ближайшее время, ожидаем принятия консенсусного и компромиссного закона в Раде», — сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что долгое время на Украине лишь велись разговоры о запуске накопительной пенсионной системы, «но к сожалению, все время этот вопрос откладывали».

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года премьер-министр Украины открыто заявил, что при нынешней системе через 15 лет у государства не будет денег на выплату пенсий жителям Украины.

После этого президент Зеленский заявил, что слова Шмыгаля нельзя понимать буквально, а речь идет о том, что стареет в целом страна, стареет поколение.

«Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей и некому будет платить налоги? Шмыгаль говорит, что если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных условий, включая свободные экономические зоны, кто же будет платить налоги? А некому будет платить налоги — не будет пенсий», — пояснил президент.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет пенсионного фонда с дефицитом бюджета на уровне 21,7 млрд грн.