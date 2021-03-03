Пермь, , 17:38 — REGNUM Пермский школьник, который подозревается в жестоком убийстве отца, матери и 12-летней сестры обнаружен и задержан в Екатеринбурге, сообщает телеграм-канал «Пермяч».

Подросток искал пристанище в Екатеринбурге. Сейчас парень находится в ГУ МВД по Свердловской области. В ближайшее время за школьником приедут силовики из Перми, информирует URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье 2 марта в частном доме зверски убита семья. Обнаружены три тела, изуродованных ударами топора. Первоначально следователи посчитали, что убиты женщина и ее 12-летняя дочь и 16-летний сын. Под подозрение в совершении и жестокого преступления попал глава семейства и был объявлен розыск. Однако впоследствии, выяснилось, что сильное изуродованное мужское тело принадлежит не сыну, а отцу.

Парня объявили в розыск. Среди правоохранителей распространили ориентировку с приметами школьника и оперативной информацией о том, что юноша на автомобиле выехал за пределы Пермского края.

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