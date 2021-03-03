Москва, 3 марта 2021, 17:38 — REGNUM В Москве будет построено здание Федерального центра обработки данных МВД России, сообщает 3 марта правительство РФ в постановлении от 27 февраля.
Проектирование и строительство запланировано осуществить в 2021—2024 годах.
Объект будет возведен по адресу ул. Поморская, владение 50.
Заказчиком и застройщиком будет являться Министерство внутренних дел Российской Федерации.
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