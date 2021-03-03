Варшава, , 17:35 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» угрожает не «только Евросоюзу, но и НАТО». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 3 марта депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский.

«Этот газопровод направлен на сближение Германии и России, то есть на реализацию одного геополитического плана — немецко-российского, который разделяет Запад и все западные проекты. Он наносит ущерб как Европе, так и трансатлантическом сообществу. Он опасен как для ЕС, так и для НАТО», — заявил евродепутат журналистам.

По словам Сариуша-Вольского, «с газопроводом стоит бороться до конца, пока по нему не пойдет первая партия газа».

Однако он отметил, что новых санкций против этого проекта, как объявил в своей предвыборной кампании новый президент США Джо Байден, не будет. «Это плохая новость для Польши, для транзитных стран, то есть Белоруссии и Украины», — подчеркнул Сариуш-Вольский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».