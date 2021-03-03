Чебоксары, , 17:34 — REGNUM В Чувашии сегодня, 3 марта, Верховный суд Чувашской Республики рассмотрел апелляцию по уголовному делу бывшего директора строительной компании «СУОР», который осуждён за уклонение от уплаты более 100 млн рублей налогов. Ему смягчили приговор в части снижения срока отбывания наказания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В надзорном ведомстве отметили, что фигурант уголовного дела погасил более 107 млн рублей налогов, подлежащих уплате компанией «СУОР», что Верховный суд республики принял во внимание как смягчающее обстоятельство. В то же время было отказано в замене реального лишения свободы на условный срок, но при этом срок наказания снижен на полгода — до 2,5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, суд первой инстанции вынес приговор бывшему генеральному директору общества «СУОР» 10 декабря 2020 года. Ленинский районный суд Чебоксар признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), назначив три года лишения свободы в колонии общего режима.

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