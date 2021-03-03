Грозный, , 17:34 — REGNUM В Чечне приобретено служебное жилье и автотранспорт для Духовного управления мусульман. На средства благотворительного общественного фонда закуплено всего десять квартир и 21 машина. Об этом сообщил 2 марта глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с религиозными лидерами.

«Я также передал Духовному управлению мусульман ЧР 21 служебный автомобиль и 10 служебных квартир, закупленных Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Пожелал кадиям, имамам и всем богословам успехов в дальнейшем богоугодном деле», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ключи от новых автомобилей имамам 12 населенных пунктов Ножай-Юртовского района.

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