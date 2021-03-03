Бишкек, , 17:33 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии большинством голосов одобрили принятие проекта закона о проведении 11 апреля 2021 года референдума по смене конституции республики. Об этом стало известно по итогам голосования, состоявшегося сегодня, 3 марта.

Читайте также: Жители Киргизии раскритиковали проект «авторитарной ХАНституции»

После обсуждения нюансов и длительных споров по поводу содержимого предлагаемых изменений в основной закон республики за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 87 парламентариев, а против — только 9 народных избранников.

Всего на заседании законодательного собрания в момент голосования было зарегистрировано 96 депутатов.

Читайте также: В Киргизии депутаты боятся угодить в тюрьму из-за спешки с конституцией