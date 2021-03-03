Красногорск, , 17:43 — REGNUM В 2021 году санитарная авиация Подмосковья планирует выполнить около 450 вылетов. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

С начала 2021 года региональная санавиция уже доставила в медучрежления порядка 26 человек. При этом в их числе было 14 детей, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Санитарная авиация необходима для оперативной доставки пациента в медицинскую организацию. В основном с помощью вертолетов транспортируют пострадавших в ДТП, чрезвычайных происшествиях, а также проводят межбольничную эвакуацию пациентов», — заявила Стригункова.

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