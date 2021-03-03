Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Пенсионерка из Санкт-Петербурга Ольга Синенко смогла через суд возместить утраченную стоимость норковой шубы, которую испачкала собственной кровью, упав в ней на скользком тротуаре. Виновником женщина и суд посчитали коммунальщиков, которые ненадлежащим образом выполняли уборку улицы, сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

На возмещение причиненного ущерба, а также морального вреда женщине понадобилось четыре года. В конце января 2017 года она поскользнулась на льду у магазина «Сезон», что на проспекте Маршала Жукова, 30, и упала, да так, что ей понадобилась помощь медиков. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области. Женщине понадобилась госпитализация.

Отойдя от травм, Синенко заметила, что после падения испачкала кровью свою дорогостоящую шубу из меха норки. Поэтому она обратилась в частное «Городское Учреждение судебной экспертизы», где установили, что величина утраты товарной стоимости шубы на момент падения составила 187 407 рублей.

Помимо просьбы выплатить данную сумму, Ольга попросила ответчика — Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Путь» — возместить и причиненные страдания, которые она оценила в 100 тыс. рублей.

С иском ответчик не согласился, настаивая, что уборка территории в тот день была проведена надлежащим образом. А падение могло произойти из-за заболеваний, которые могут быть у истицы (у потерпевшей вторая группа инвалидности, — прим. ред.) или из-за ее невнимательности. Также представитель ГУДП «Путь» попросил суд, в случае удовлетворения иска, передать им шубу ответчика.

«Суд указал, в том числе, что важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их своевременность и оперативность. В период зимней уборки технология операций по уборке территорий должна обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий», — уточнили в ОПС.

Поэтому Кировский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с ГУДП в пользу Ольги Синенко рыночную стоимость шубы по состоянию на 27 января 2017 года с учетом износа — 112 788 рублей, а также 40 тыс. рублей морального вреда и госпошлину в 3 755,76 рублей.