Варшава, , 17:26 — REGNUM Первый ядерный реактор в Польше будет запущен в 2033 году. Об этом сообщил 3 марта полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский во время эфира на радио RMF FM.

«Мы прогнозируем, что в 2033 году будет запущен первый реактор. К этому времени будет построена в Польше атомная электростанция, в составе которой данный реактор будет находиться», — сообщил Наимский.

По его словам, в настоящее время в Варшаве определяют наиболее удобное и выгодное место для возведения национальной АЭС.

«Рассматриваются два места в Гданьской Померании — Любятово Копалино и Жарновец. Вскоре мы, наконец, выберем лучшее место и начнем строительство», — указал он.

По его словам, наиболее вероятный срок начала строительства станции приходится на 2026 год.