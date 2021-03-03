Москва, , 17:25 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку на Северный флот и посетил предприятие «Севмаш», сообщает 3 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что одной из целей рабочей поездки главкома ВМФ является проверка хода постройки атомных подлодок на предприятии «Севмаш».

"В рамках рабочей поездки главком ВМФ проверил ход строительства атомных подводных лодок на предприятии «Севмаш» в Северодвинске», — указано в сообщении.

Кроме того, в Североморске Николай Евменов заслушал доклады командования Северного флота о планах и мероприятиях боевой подготовки сил флота в зимний период.

Также Николай Евменов проверил организацию сервисного обслуживания боевых кораблей и судоремонта.

«Оснащение Северного флота современными образцами вооружений и техники, совершенствование качественных параметров боевой подготовки будет продолжено с целью гарантированного исключения любых угроз с морских и океанских направлений», — отметил Николай Евменов в ходе рабочей поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Севмаш» является одним из крупнейших кораблестроительных предприятий России. В начале февраля 2021 года гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил о необходимости ускорения модернизация АО «Севмаш».

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