Москва, , 17:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выдвинул кандидатов для избрания в состав совета директоров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». Документ опубликован 3 марта на портале правовой информации.

Глава правительства предлагает включить в совет директоров ПАО в качестве представителей России министров Виталия Савельева и Максута Шадаева, замминистра финансов Тимура Максимова, главу Ростеха Сергея Чемезова, главу ОАК Юрия Слюсаря, а также вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, спецпредставителя президента Дмитрия Пескова и гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова.

Кандидатами в независимые директора стали Игорь Каменской (управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер») и Ярослав Кузьминов (ректор ВШЭ).

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» в качестве независимого директора. Её коллегой может стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, также включенный в список.