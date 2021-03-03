Пермь, , 17:22 — REGNUM В Пермском крае в розыск объявлен 16-летний школьник, которого ранее посчитали зверски убитым вместе с матерью и 12-летней сестрой. Подозреваемым в жестоком преступлении посчитали отца семейства и объявили в розыск. Однако при тщательном осмотре сильно изуродованного мужского тела выяснилось, что убитым является глава семейства, а старший ребенок жив, сообщают информресурсы.

Телеграм-канал «Пермяч» опубликовал ориентировку. По оперативным данным, подросток на автомобиле покинул пределы Пермского края.

Напомним, 2 марта в частном доме в послеке октябрьский обнаружены тела трех человек. Члены одной семьи зверски зарублены топором. Возбуждено уголвоное дело по статье УК РФ («Убийство»).

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