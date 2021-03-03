Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Чемпионат Европы по футболу этим летом пройдет в Петербурге как минимум при 50%-ном допуске зрителей. Об этом 3 марта сообщил генеральный директор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

Стадион на Крестовском острове Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Готов дать руку на отсечение, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с болельщиками», — цитирует Сорокина официальный инстаграм турнира в Петербурге.

По мнению Сорокина, дальше чемпионат переносить «некуда», хотя у УЕФА еще есть время до 7 апреля, чтобы окончательно определиться с форматом.

«Что касается болельщиков, то в режиме реального времени прорабатываем сценарии. Вы видите, что в Питере ситуация выглядит неплохо. С осторожным оптимизмом смотрим на ситуацию. Сейчас она дает право надеяться на 50 процентов. Точка решения УЕФА — 7 апреля, потом до 27 каждый город может пересмотреть в сторону увеличения. Как организаторы, мы надеемся, что это может произойти и в Петербурге», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

По словам чиновника, власти города и оргкомитет подходят к ситуации «максимально ответственно».

Вопрос же с возможностью приезда иностранных болельщиков находится «за пределами ответственности оргкомитета», он пока не решен.

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Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года в 12 странах, из-за пандемии коронавируса его перенесли на 11 июня — 11 июля 2021 года. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (12, 16 и 21 июня) и четвертьфинал (2 июля).

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