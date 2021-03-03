Вашингтон, 3 марта 2021, 18:15 — REGNUM Американская компания Amazon быстро заменила логотип своего онлайн-приложения после того, как пользователи сравнили его с Гитлером. Об этом 3 марта пишет BBC.
Ранее одна из частей логотипа компании напомнила усы Адольфа Гитлера, что возмутило многих пользователей.
Напомним, что логотип был анонсирован в январе и изображал улыбку в виде стрелки с маленьким кусочком клейкой ленты наверху. Как раз форма ленты и не понравилась пользователям Amazon.
В ответ на просьбы покупателей компания поменяла дизайн ленты — новая версия выглядит как загибающаяся полоска.