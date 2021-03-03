Вашингтон, 3 марта, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Американская компания Amazon быстро заменила логотип своего онлайн-приложения после того, как пользователи сравнили его с Гитлером. Об этом 3 марта пишет BBC.

23BE86-9549-493A-90F3-A84B4E0107F0 AMAZON/PRESS ASSOCIATION

Ранее одна из частей логотипа компании напомнила усы Адольфа Гитлера, что возмутило многих пользователей.

Напомним, что логотип был анонсирован в январе и изображал улыбку в виде стрелки с маленьким кусочком клейкой ленты наверху. Как раз форма ленты и не понравилась пользователям Amazon.

В ответ на просьбы покупателей компания поменяла дизайн ленты — новая версия выглядит как загибающаяся полоска.