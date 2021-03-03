Минск, , 17:19 — REGNUM Проживающий в Варшаве под патронажем польских властей и западных спецслужб бывший директор белорусского государственного театра Павел Латушко от имени своей организации «Национальное антикризисное управление» обратился в «Международный комитет Красного креста» с просьбой приостановить членство в организации «Белорусского общества Красного креста». Комментарии МККК и БОКК пока отсутствуют.

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Латушко и его НАУ использовали повод политических репрессий после белорусской президентской кампании 2020 года. В распространённом 3 марта заявлении варшавская оппозиционная организация напомнила: «Во время выборов президента в состав участковых избирательных комиссий вошли 2998 человека как представители БОКК. 2532 из них уже участвовали в парламентских выборах в 2019 году. Вот только четверть этого списка тогда выдвигались в комиссии от других организаций».

МККК по мнению НАУ следует: 1) рассмотреть приложенные материалы о нарушении БОКК принципов нейтральности и независимости, декларирующихся Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца; 2) ликвидировать финансовую поддержку БОКК и направить средства напрямую нуждающимся; 3) приостановить членство БОКК в Международной федерации обществ Красного креста и Красного Полумесяца, а также Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца до тех пор, пока организация не докажет свое соответствие принципам движения.

Латушко прокомментировал заявление своей структуры, отметив, что МККК «используется в Белоруссии как политический инструмент». Он констатировал: «Его использовали для фальсификации выборов 9 августа 2020 года, и сейчас используют для наполнения пустой внешнеполитической повестки. Пока в министерстве иностранных дел проходят встречи с улыбками чиновников МКК, в тюрьмах в переполненных камерах от пыток и репрессий страдают сотни политических заключенных, работает конвейер арестов в отношении десятков тысяч белорусов. Тысячи белорусов погибают из-за бездействия орденоносных министров здравоохранения и их начальников, которые скрывают правду о масштабах пандемии в Белоруссии. Действительно ли это позитивная страница истории для Международного красного креста в целом и для его деятельности в Белоруссии в частности?».