Магнитогорск, Челябинская область, , 17:14 — REGNUM Согласно совместному исследованию Центра стратегических разработок и центра социальных проектов «Платформа», представленному в Москве 3 марта, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — одна из лучших компаний России с точки зрения инвестиций в развитие территорий присутствия. В ходе научно-практической конференции «Бизнес и территории» авторы исследования отметили особое внимание, которое компания уделяет развитию городской среды и росту качества жизни в Магнитогорске, где расположена основная производственная площадка ММК.

«Инвестиционная активность комбината на территории присутствия является одним из ярких примеров ответственного отношения бизнеса к вопросам регионального социально-экономического развития», — подчеркнул основатель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, отметив, что репутация ММК как компании, заботящейся о «своем» регионе, подкрепляется как экспертными мнениями, так и многочисленными публикациями в СМИ и социальных сетях. Особое внимание Фирсов обратил на передовой проект «Притяжение», направленный на развитие Магнитогорска: «Значимость проекта, претендующего на звание регионального бренда, подтверждается высокой степенью его поддержки на федеральном и областном уровне».

Проект «Притяжение» был запущен в Магнитогорске по личной инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и предполагает строительство в городе на территории, принадлежащей комбинату, многофункционального парка «Притяжение», где будут расположены музейно-образовательный комплекс, детский парк развлечений, бассейн с фитнес-центром, ледовая арена, отель, а также многопрофильный медицинский центр.

«Мы заинтересованы в качественном развитии городской среды, в создании по-настоящему комфортных условий для жизни и отдыха всех без исключения магнитогорцев», — прокомментировал Виктор Рашников работу ММК по улучшению городской среды Магнитогорска.

Кроме того, проект «Притяжение» во время визита в Магнитогорск высоко оценил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы строительства и развития инфраструктуры.