Магнитогорск, Челябинская область, 3 марта 2021, 17:14 — REGNUM Согласно совместному исследованию Центра стратегических разработок и центра социальных проектов «Платформа», представленному в Москве 3 марта, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — одна из лучших компаний России с точки зрения инвестиций в развитие территорий присутствия. В ходе научно-практической конференции «Бизнес и территории» авторы исследования отметили особое внимание, которое компания уделяет развитию городской среды и росту качества жизни в Магнитогорске, где расположена основная производственная площадка ММК.
Проект «Притяжение» был запущен в Магнитогорске по личной инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и предполагает строительство в городе на территории, принадлежащей комбинату, многофункционального парка «Притяжение», где будут расположены музейно-образовательный комплекс, детский парк развлечений, бассейн с фитнес-центром, ледовая арена, отель, а также многопрофильный медицинский центр.
Кроме того, проект «Притяжение» во время визита в Магнитогорск высоко оценил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы строительства и развития инфраструктуры.