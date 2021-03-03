Минск, , 17:12 — REGNUM Производство моторных транспортных средств во Вьетнаме намерено развивать правительство Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном 3 марта постановлении белорусского правительства.

Совмин Белоруссии закрепил такое решение постановлением №121 от 1 марта, предписав «утвердить второй протокол о внесении изменений и дополнений в протокол между правительством Республики Беларусь и правительством Социалистической Республики Вьетнам о производстве моторных транспортных средств на территории Социалистической Республики Вьетнам от 23 марта 2016 года, подписанный в г. Ханое 3 декабря 2020 года».

Накануне в Минске Александр Лукашенко провёл совещание на тему спасения минского мотовелозавода. Госпредприятие было тайно приватизировано по личному распоряжению белорусского президента в пользу инвестора Александра Муравьёва, вскоре арестованного и ныне отбывающего срок в белорусской колонии.

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