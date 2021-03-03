Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:23 — REGNUM Жительницу Берёзовского (Свердловская область) признали виновной в убийстве мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Суд установил, что обвиняемая — кондуктор общественного транспорта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорила с гостем в своей квартире. Во время ссоры женщина убила мужчину кухонным ножом.

«Впоследствии нож был обнаружен в ходе осмотра места происшествия в мойке на кухне», — уточнили в управлении.

Гражданка признана виновной по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Назначено наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле раскрыто убийство 12-летней девочки и её 36-летней матери, осуществлённого, по версии следствия, ранее судимым гражданином.

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