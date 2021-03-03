Бишкек, , 17:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены тем, что суд в Киргизии освободил из-под стражи главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Колбаева. Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в Бишкеке.

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Американское дипломатическое представительство утверждает, что Кольбаев, ранее был осужден за убийство, а его преступная сеть занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и оружием, а также другой особо опасной преступной деятельностью.

«Сеть по незаконному распространению наркотиков Камчыбека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $1 млн (73,5 млн рублей) за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети», — подчеркнул посол Дональд Лу.

Также в диппредставительстве отмечают, что на недавней встрече с руководством госкомитета нацбезопасности Киргизии американский посол сообщил о намерении Вашингтона увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за нейтрализацию преступного синдиката Кольбаева.

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