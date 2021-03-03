Иерусалим, , 19:54 — REGNUM Для развития новорожденному ребенку критически важно наблюдать мимику окружающих его людей. Так он учится контакту с людьми, пониманию невербальных сигналов, и самой речи. Как происходит это развитие у детей эпохи пандемии, которые практически с рождения видят вокруг себя закрытые масками лица, рассказала израильский специалист по развитию детей Эйнав Нойман в издании «Вести Израиль» 2 марта.

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Дома родители не носят маски, а вне дома их дети видят закрытые лица. Дети слышат речь взрослых, но чтобы освоить ее, им надо видеть лицо, наблюдать мимику. Так не только осваивается речь, но и приобретаются социальные навыки, имеющие тесную связь со способностью понимать эмоции других людей.

«Я обратила внимание, что в последнее время наши лица стали меньше интересовать малышей. Надетая на лицо маска отвлекает их, и они в меньшей степени сосредотачиваются на том, что им говорят. И если раньше мы привлекали внимание малыша, разговаривая возле него, то сейчас это работает хуже. Возможно, в будущем мы столкнемся с последствиями этой ситуации, из-за которой малыши лишены возможности полностью видеть лица и мимику окружающих», — допускает эксперт.

Эксперт не исключает, что маски замедляют развитие ребенка. Кому-то удастся компенсировать дефицит внешних стимулов, а кому-то нет, допускает она. Чтобы помочь детям, родителям нужно больше общаться с ними, так, чтобы они видели лица и мимику.