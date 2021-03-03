Великий Новгород, , 17:09 — REGNUM Кредиторы компании «Дека», выпускавшей продукцию под брендами «Никола» и «Русский квас», требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк». Об этом пишет Лента.ru в статье «Ответить за банкротство», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«Вслед за ВТБ, добившимся возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Дека» (бренды «Никола» и «Русский квас»), свои претензии к ситуации с банкротством этого завода начали предъявлять и его поставщики. Они подали иск против петербургского «Сити Инвест Банка» и его акционеров, обвинив их в неправомерных действиях, и потребовали привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Размер заявляемых к «Сити Инвест Банку» претензий близок к двум миллиардам рублей, что сопоставимо с размером его капитала. Если претензии будут подтверждены судом, банк может столкнуться с дополнительными вопросами со стороныЦБ. Какие действия предпринимают акционеры «Сити Инвест Банка», чтобы защититься от исков, и чем это чревато для компании «Дека», разбиралась «Лента.ру».

В деле о банкротстве АО «Дека» номер А44−1127/2019 в Арбитражном суде Новгородской области открылась новая страница: 2 марта суд на своем сайтеопубликовал определение, из которого следует, что два крупных поставщика АО «Дека», АО «Таткрахмалпатока» (поставщик сырья для кваса) и ООО «Легранд» (транспортный оператор) подали иски о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.

«Ленте.ру» не удалось связаться с помощником судьи Арбитражного суда Новгородской области, ведущим это дело, так как его телефон не отвечал. Однако в распоряжении редакции оказалось исковое заявление ООО «Легранд» и «Таткрахмалпатоки», в котором заявители возлагают ответственность за долги производителя кваса на организацию и лиц, которые, по их мнению, реально контролировали завод в ходе банкротства, а именно петербургский «Сити Инвест Банк», а также его акционеров Сергея Камзина, Леонида Шоршера, Бориса Башковича и Павла Дядичкина (глава правления —прим. «Ленты.ру»). Кроме того, ответчиками в заявлении указаны гендиректора предприятия Маноли Хуравиди, его заместитель Виктор Кузьмини ряд аффилированных с «Сити Инвест Банком» юрлиц: ООО «Декалитр», ООО «Геликон» и ООО «Нева-Лизинг». Суд принял заявление к производству и назначилк рассмотрению в предварительном судебном заседании на 1 апреля 2021 года, отмечается в публикации на сайте судебного органа.

Подвели под банкротство

Как следует из текста заявления, «с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию сумма непогашенных на текущий момент требований кредиторов (текущих и реестровых) в размере 1,98 миллиарда рублей». Такой размер требований сопоставим с капиталом «Сити Инвест Банка» по состоянию на 1 февраля 2021 года: по даннымЦБ, он составлял 1,92 миллиарда рублей. Столь серьезные финансовые требования к банку складываются из реестровой кредиторской задолженности АО «Дека» перед всеми кредиторами завода (1,8 миллиарда рублей), а также обязательств предприятия по различного рода неустойкам (еще 113,9 миллиона рублей). «Имущества, принадлежащего АО «Дека», заведомо недостаточно для погашения указанных требований — балансовая стоимость указанных средств по данным бухгалтерского баланса за 2019 год составляет лишь 852 миллиона 851 тысячу рублей», — указывается в заявлении.

В «Сити Инвест Банке» заявили «Ленте.ру», что оснований для удовлетворения заявления о привлечении банка и его акционеров к субсидиарной ответственности по долгам АО «Дека» не существует.

Таким образом, банкротство АО «Дека», инициированное, согласно утверждению заявителей, структурами «Сити Инвест Банка» в 2019 году, потенциально может вызвать проблемы и у самого банка. Как уже писала«Лента.ру», ранее с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Дека» в УЭБиПК УМВДпо Новгородской области обратился крупнейший на сегодня кредитор «Дека» — госбанк ВТБ (держит порядка 700 миллионов рублей долга завода), который также просил правоохранительные органы возбудить уголовное дело против менеджмента завода и лиц, контролирующих «Сити Инвест Банк». В свою очередь «Росбалт»писал о том, что действия господ Хуравиди и Кузьмина, аффилированных с «Сити Инвест Банком», во время управления АО «Дека» содержат признаки преступлений по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и статье 201 (превышение полномочий). Как сообщали источники «Ленты.ру», в рамках возбужденного дела УМВД по Новгородской области вместе сУФСБ по Санкт-Петербургу даже проводили выемки документов в офисе «Сити Инвест Банка» в конце 2020 года. Теперь же вслед за ВТБ свои претензии к менеджменту АО «Дека» и акционеров «Сити Инвест Банка» предъявили и поставщики новгородского завода.

В своем исковом заявлении они во многом подтверждают то, на что ранее указывал ВТБ в заявлении в УМВД: в новом иске говорится, что «в период с конца 2018 года по 2020 год с АО «Дека» произошли ряд аномальных событий, повлекших полную остановку производства и банкротство предприятия». Эти «обстоятельства необходимо рассматривать, как взаимосвязанные и неслучайные, а заранее спланированные и направленные исключительно на достижение противоправных целей». В частности, как утверждается в документе, замдиректора АО «Дека» Виктор Кузьмин разорвал договор факторинга завода с»Промсвязьбанком», лишив его оборотных средств, а «покупателям продукции «Дека» были направлены письма о необходимости перечисления денежных средств» за поставляемую продукцию на счета, открытые в «Сити Инвест Банке». Кроме того, говорится там же, господин Кузьмин убедил крупные торговые сети («Магнит», «О'Кей» и ряд других) разорвать договоры на закупку напитков непосредственно у АО «Дека» и перезаключить их с новым — ООО «Декалитр».

«ООО «Декалитр» изначально было введено в цепочку взаимоотношений АО «Дека» с контрагентами как искусственный расчетный центр, чтобы обеспечивать вывод максимально возможной прибыли и отнести на АО «Дека» максимально возможные убытки», — говорится в исковом заявлении. В результате появления ООО «Декалитр» в цепочке сбыта «Дека» перестало платить налоги бюджет в Новгородской области (долг перед региональным УФНС достигал 400 миллионов рублей), поскольку в обмен на отгружаемую продукцию посредник оплачивал заводу лишь ту сумму, которая покрывала только его эксплуатационные затраты. В исковом заявлении также утверждается, что Арбитражным судом Новгородской области были установлены «многочисленные факты, свидетельствующие о наличии у АО «Сити Инвест Банк» контролирующего статуса над ООО «Декалистр» и АО «Дека» в момент реализации данной сделки».

Кроме того, по мнению истцов, акционеры «Сити Инвест Банка» и менеджмент АО «Дека» искусственно создали ситуацию с банкротством АО «Дека»: банк запустил процедуру банкротства от аффилированного ООО «Эксперт Системс», и это ООО стало владельцем долга завода на 1,3 миллиона рублей 9 января 2019 года. А уже через два дня, 11 января, впервые обратилось с иском о признании завода банкротом в Арбитражный суд Новгородской области. Деньги на оплату столько незначительных требований на заводе были, убеждены поставщики «Дека», но поскольку «Сити Инвест Банк» контролировал, с одной стороны, «Дека», а с другой — ООО «Эксперт Системс», он «намеренно создал ситуацию непогашения этого долга», чтобы получить контроль над ходом банкротства завода и назначить лояльного арбитражного управляющего Бориса Шаповаленко (теперь он также значится в числе ответчиков). Тут надо отметить, что немного позднее в ходе одной из сделок «Дека» также утратила право пользования своим основным товарным знаком «Никола».

Бенефициары

Выгодоприобретателями перечисленных «неправомерных действий», заключают истцы, являются акционеры «Сити Инвест Банк» Сергей Камзин, Леонид Шоршер, Павел Дядичкин и Борис Бошкович. «Все ответчики согласованно реализовывали имеющийся план по выводу активов АО «Дека». Только скоординированные действия могли позволить организовать таких масштабов вывод активов», — говорится в исковом заявлении. Поскольку имущество «Дека» требований кредиторов не покрывает (при реестровой задолженности в 1,8 миллиарда рублей балансовая стоимость основных средств завода составляет только 852,8 миллиона рублей), «даже если оно будет продано с конкурсных торгов, кредиторы АО «Дека» (поставщики и банки, в числе которых, помимо ВТБ, есть «Промсвязьбанк» и Юникредит) все равно смогут переадресовать к «Сити Инвест Банку» и его акционерам еще порядка 1 миллиарда рублей долгов завода, — говорит один из источников «Ленты.ру», знакомый с ситуацией в АО «Дека».— Реально же продать с конкурсных торгов оборудование завода за 850 миллионов рублей сегодня практически невозможно, продолжает он: завод остановлен с декабря 2020 года, его имущество простаивает и не охраняется, и если дело дойдет до торгов, в лучшем случае оно уйдет где-то за 500 миллионов рублей. Таким образом, при самом благоприятном варианте сумма требований к «Сити Инвест Банку» и его акционерам все равно составит около 1,5 миллиардов рублей».

Исковые требования в размере 1,5−2 миллиарда рублей могут обернуться проблемами для банка, поскольку это сопоставимо с капиталом «Сити Инвест Банка» (по состоянию на 1 февраля 2021 года — 1,92 миллиарда рублей; данные ЦБ), считает руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев: «Если суд встанет на сторону кредиторов, показатель достаточности базового капитала банка может упасть до уровня ниже регулятивного минимума, что вызовет вопросы у ЦБ».

Петербургский «Сити Инвест Банк», напомним, относительно небольшое кредитное учреждение: согласнорейтингу порталаBanki.ru, он занимает 191 место по размеру активов, а рейтингов кредитных агентств «Эксперт РА», НКР и Moody's у банка нет. В июле 2020 года рейтинговое «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Сити Инвест Банка» без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом. «Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения банкам рейтингов кредитоспособности», — пояснялосьв релизе агентства.

Примечательно, что одновременно с проблемами «Сити Инвест Банка» на рынке появилось некое ООО «Кварта», которое, как сказанов одном из определений суда, может находиться под контролем банка. Это ООО начало скупку долгов у разного рода кредиторов завода. По словам одного из собеседников «Ленты.ру», малоизвестное ООО «Кварта» сейчас скупает любые, даже самые незначительные долги АО «Дека» размером от 2 миллионов рублей, причем готово предлагать за них премию вплоть до 20−30 процентов. «На сегодня они собрали с рынка где-то 150 миллионов долгов АО «Дека», — говорит источник «Ленты.ру». — На рынке на этот счет все сильно воодушевлены. Еще вчера долги АО «Дека» были никому не интересны, а теперь за их выкуп предлагают такие премии». В числе юрлиц, уже согласившихся продать ООО «Кварта» свои требования к «Дека», собеседник «Ленты.ру» называет, в частности, поставщиков завода ООО «Костромской крахмало-паточный завод», ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг».

Мимо денег

Для Новгородской области все происходящее означает, что имущество АО «Дека», видимо, все-таки будет продаваться с конкурсных торгов, а этот сценарий областные власти рассматривали для себя как наименее благоприятный. Во всяком случае, губернатор региона Андрей Никитиннеоднократно заявлял, что рассчитывает найти для АО «Дека» стратегического инвестора, способного не только погасить задолженность завода, но и перезапустить его производство, остановленное в декабре 2020 года.

Агентство развития Новгородской области заявляло о поиске для предприятия нового инвестора еще минувшим летом. «На предприятии площадью почти 60 тысяч квадратных метров располагаются шесть линий розлива (…) Также есть линии розлива в стекло, в банку и выпуск кегов. Производство располагает полным комплектом оборудования для производства напитков брожения, в том числе и обновленным цехом по производству пива, водоочистительной станцией, выдувной машиной для преформ. Все оборудование находится в хорошем состоянии, — говорилосьв презентации, размещенной на инвестиционном портале Новгородской области. — На территории завода расположены складские помещения площадью более 10 тысяч квадратных метров. Предприятие способно отгружать продукцию как в большегрузный автотранспорт, так и по железнодорожным путям».

Но в январе 2021 года в онлайн-интервью губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что инвестор еще не найден. «Там идет уголовное дело, очень серьезно расследуется. И МВД там работает, и СУ СКР. Как только начнет реализовываться имущество, естественно, в первую очередь выплаты будут все сделаны», — заявил глава региона. Никитин выразил надежду, что предприятие будет продано не по частям, и все-таки появится какой-то инвестор, который возродит производство кваса, пива, других напитков. Ведь остановка завода — «это минус 800 миллионов из регионального бюджета, это очень серьезная потеря для нас», —отметил Андрей Никитин. Кроме того, это не просто выпадающие налоговые доходы, но и распущенный в предвыборный год персонал — 700 человек.

Акционеры же «Сити Инвест Банка», как уже писала «Лента.ру», одновременно с возбуждением уголовного дела по итогам банкротства АО «Дека» обзавелись иностранным гражданством:РБК сообщал, что имена Сергея Камзина и Леонида Шоршера в январе появились в числе владельцев паспортов Мальты. Есть ли это гражданство у главы правления банка Павла Дядичкина и члена совета директоров Бориса Бошковича — неизвестно. По данным ЦБ, господам Шоршеру, Камзину и Дядичкину и членам их семей совокупно принадлежит 62 процента акций «Сити Инвест Банка». О намерении погасить долги АО «Дека» и возобновить производство на заводе в банке ни разу не заявляли».