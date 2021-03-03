Бишкек, , 17:06 — REGNUM Председатель Верховного суда Киргизии Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности по делу о коррупции. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

В ведомстве отмечают, что еще в декабре 2020 года генеральный прокурор направил в дисциплинарную комиссию при совете судей материалы дела, возбужденного против главы Верховного суда, а также представление о даче согласия на привлечение Калиевой к уголовной ответственности.

Но рассмотрение обращения генпрокуратуры судебным советом затягивается, даже несмотря на то, что по закону неявка провинившегося судьи по неуважительным причинам не препятствует рассмотрению обращения без его или ее участия.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении председателя Верховного суда Киргизии Гульбары Калиевой возбудили уголовное дело по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд».

По версии следствия, должностные лица судебного департамента при Верховном суде, вступив в преступный сговор с представителями IT-компаний, заключили фиктивные договора на разработку уже имеющихся программных продуктов, присвоив выделенные на это деньги — около 4,1 млн сомов (3,5 млн рублей).