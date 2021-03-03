Ялта, Крым, , 17:05 — REGNUM Никаких нарушений по строительству детского лагеря в Форосском парке не выявлено. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов. 3 марта он приехал в Ялту.

«Лично прибыл на место, чтобы детально ознакомиться с обстоятельствами, пообщаться с людьми, оценить реальное положение дел», — написал Аксёнов.

Он отметил, что целью поездки является выработка решения, которое устроит все стороны конфликта.

«Подчеркиваю: никто ограничивать людей в проходе через парк не будет. Что касается детского лагеря — все документы по нему в порядке. Это детский лагерь, и никаких нарушений на данный момент не выявлено», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Крыму разгорелся скандал вокруг строительства в Форосском парке. Местные жители били тревогу: варварски уничтожаются реликтовые деревья. Власти Крыма настаивают — в парке строят корпуса детского лагеря, строительство согласованно и законно, а уничтоженные деревья «компенсируют». Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») направила в связи с ситуацией запросы в Генпрокуратуру и Росприроднадзор. О ситуации известно в Кремле.

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