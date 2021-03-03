Верхний Уфалей, Челябинская область, , 17:04 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области под суд отдан руководитель одного из структурных подразделений компании сотовой связи. Ему вменяют коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что этот гражданин получил от двоих арендодателей площадей больше 160 тыс. рублей. Деньги предназначались за продление договоров аренды торговых площадей и за увеличение стоимости аренды.

Преступление выявили сотрудники полиции. Расследование уже завершено. Сейчас дело будет рассматривать суд.