Москва, , 17:04 — REGNUM Падение в РФ спроса на реструктуризацию кредитов вполне закономерно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ в январе-феврале 2021 года снизилось количество обращений в банки за реструктуризацией кредитов.

«Этот показатель очень динамичный и сильно зависит от конъюнктуры. Перед новогодними праздниками заёмщики стремятся быстрее реструктуризировать долги. Возрастает потребность в покупках, а значит — свободных денежных средствах, — сказал Ковригин. — В постновогоднее время потребность в тратах меньше. Кроме того, в 2020 году общее число заявок из-за предоставления возможности льготной реструктуризации из-за пандемии заметно возросло. Более чем 1,7 млн заёмщиков за неполный 2020 год воспользовались реструктуризацией! Это весьма внушительные цифры. Поэтому после таких объёмов падение спроса на реструктуризацию закономерно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мере стабилизации экономической ситуации в РФ потребность в реструктуризации кредитных задолженностей будет снижаться до среднестатистического уровня.

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