Москва, , 17:04 — REGNUM Правительство России предлагает кандидатуру экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вакансию независимого директора в совет директоров «Роснефти», сообщается в распоряжении правительства, опубликованном 3 марта.

«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (г. Москва) согласно приложению», — указано в тексте распоряжения.

Кроме Карин Кнайсль, в списке кандидатов указаны зампредседателя правительства РФ Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.

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