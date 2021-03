4 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Артём Дубровский, , 08:00 — REGNUM Одной из самых обсуждаемых новостей последних нескольких дней стала новая веха в конфликте между украинской студией Frogwares и французским издательством Nacon (в прошлом — Bigben Interactive). Причиной очередной баталии между бывшими союзниками послужил повторный (со слов разработчика, «пиратский») релиз игры The Sinking City в сервисе Steam. Сейчас Frogwares готовит очередной судебный иск против своих бывших издателей, а главе Nacon Алейну Фальку может грозить до семи лет лишения свободы. Разбираемся в ситуации и рассказываем, почему релиз The Sinking City оказался таким тяжёлым для обеих компаний.

The Sinking City Иван Шилов ©ИА REGNUM

Начало конфликта

В августе 2020 года геймеры заметили, что приключенческая игра The Sinking City, основанная на творчестве Говарда Филлипса Лавкрафта, исчезла сразу из нескольких онлайн-магазинов — в частности, из популярного сервиса Steam. Тогда фанаты проекта напрямую обратились к разработчикам из украинской студии Frogwares с вопросами «что случилось?» и «когда проект снова появится в продаже?». Создатели The Sinking City не стали томить игровое сообщество ожиданием и рассказали краткую версию произошедшего: студии пришлось расторгнуть договор со своим бывшим издателем из-за нарушения ранее подписанного соглашения. А сразу после этого на сайте разработчиков появилось письмо, подробно описывающее ситуацию и проливающее свет на все «преступления» Nacon.

Недобросовестное сотрудничество

Со слов Frogwares, студия заключила договор о сотрудничестве с Nacon ещё в 2017 году — к тому моменту The Sinking City уже два года как находилась в разработке. По условиям этого договора, издатель должен был финансово поддержать работу над игрой, а после её релиза заняться продажами на четырёх платформах: Xbox One, PS4, Steam и Epic Games Store. При этом все права на интеллектуальную собственность The Sinking City оставались за Frogwares, которая традиционно выступает единственным разработчиком и владельцем своих творений.

Компании условились, что Frogwares будет получать оплату за каждый пройденный «майлстоун» (завершённый производственный этап), а позже и проценты с каждой проданной копии The Sinking City. Однако сотрудничество «не заладилось» с самого начала процесса разработки. Nacon стабильно задерживала обещанные выплаты (в среднем — на 40 дней), в то время как Frogwares всегда завершала работу в срок. В итоге разработчикам даже пришлось подавать официальные письменные заявления, чтобы хоть как-то получить причитающиеся деньги.

После этого Nacon попыталась заявить свои права на интеллектуальную собственность. Компания приобрела другую студию-разработчика, которая должна была сделать ещё одну игру по творчеству Лавкрафта, и попросила у Frogwares доступ к исходному коду The Sinking City — чтобы начать работу на его основе. После отказа со стороны украинских разработчиков издатель задержал выплаты ещё на четыре месяца.

Помимо этого, представители Frogwares уверяют, что Nacon скрывала от них прогнозы продаж The Sinking City. Из-за этого студия не могла спланировать свою будущее, а уверенность в успех предприятия вселял только контракт на эксклюзивность с Epic Games, в котором были прописаны хоть какие-то финансовые гарантии.

Кадр из игры «The Sinking City» Frogwares.com

«Удачный» релиз

В конце июня 2019 года The Sinking City стала доступна на PC, PS4 и Xbox One. Сразу после релиза Frogwares получила официальное письмо от Nacon, в котором сообщалось, что разработчики не завершили все обговорённые этапы производства игры в срок, а значит, им не полагается никакого процента с продаж игры. Именно тогда украинская студия впервые обратилась в суд — после этого ей наконец начали приходить отчёты о доходах. Правда, неполные и недокументированные.

Вдобавок к этому, оказалось, что Nacon удаляла логотип Frogwares с обложек игры. Из-за этого создавалось впечатление, что украинские разработчики являются не авторами и владельцами проекта, а лишь одними из нескольких технических партнёров. После этого издатель выкупил множество доменных имён на бренды The Sinking City и Sherlock Holmes (другая игра Frogwares) и, без ведома Frogwares, выпустил настольную ролевую игру The Sinking City RPG.

В течение следующих 11 месяцев Frogwares пыталась выйти на контакт с Nacon и обсудить с издателем все накопившиеся вопросы, однако представители французской компании оставили сообщения без ответа. Тогда, в апреле 2020 года, разработчики решили в судебном порядке разорвать контракт с Nacon.

Кадр из игры «The Sinking City» Frogwares.com

Судебные тяжбы

Вскоре Nacon всё же ответила Frogwares и заявила, что контракт не может быть расторгнут из-за законов о чрезвычайном положении во Франции, направленных на защиту бизнеса во время бушующей пандемии коронавируса. При этом издатель всё ещё игнорировал свои договорные обязательства: регулярную оплату и предоставление документации о продажах игры. Со слов Frogwares, за этот период Nacon задолжала студии около одного миллиона евро роялти.

Тогда разработчики решили серьёзно проштудировать французское законодательство и собственный контракт с Nacon — лазейка нашлась. Frogwares смогла сослаться на пункт о «форс-мажорных обстоятельствах» в договоре, который позволял студии без лишних формальностей завершить свою сотрудничество с бывшим издателем. Уже в июле 2020 года Nacon выступила в суде против расторжения договора, однако судья отклонила требования представителей французской компании. Разработчики из Frogwares наконец-то стали свободны.

Из-за того, что Nacon продолжала продавать The Sinking City от своего имени, разработчикам пришлось отозвать продажи игры из всех доступных магазинов. После этого они занялись распространением проекта самостоятельно: через личный сайт студии, а также сервисы Origin, Gamesplanet и Nintendo eShop.

Кадр из игры «The Sinking City» Frogwares.com

Второе пришествие The Sinking City

На прошлой неделе, 26 февраля 2021 года, The Sinking City снова стала доступна в Steam — причём сразу со скидкой в 60%. Однако геймеры быстро заметили, что эта версия игры несколько отличалась от оригинальной: в ней отсутствовала система достижений и возможность использовать облачные сохранения. Тогда игроки снова обратились к разработчикам из Frogwares напрямую и получили вполне конкретный ответ: «Не покупайте эту версию The Sinking City. Мы не имеем никакого отношения к её созданию».

Уже 1 марта 2021 года Frogwares на своём официальном сайте опубликовала ещё одно большое письмо-расследование, в котором были подробно описаны недавние махинации Nacon. Как оказалось, бывший издатель The Sinking City приобрёл копию игры на Gamesplanet, «взломал» её и модифицировал для того, чтобы в дальнейшем загрузить в Steam. Из оригинального проекта убрали логотип Gamesplanet, рекламу других игр Frogwares, а также опцию Play More. В результате некачественного «взлома» файлы The Sinking City повредились — именно поэтому она не поддерживает различные функции Steam (вроде всё той же системы достижений и облачных сохранений).

Более того, Nacon выпустила в продажу «пиратскую версию» не оригинальной The Sinking City, а Deluxe-издания игры. В него также входит контентное дополнение, которым занималась Frogwares уже после официального релиза и расторжения контракта с бывшим издателем. Таким образом, получается, что французская компания не только загрузила в Steam нелегальную копию The Sinking City, но совершила попытку украсть ещё одну интеллектуальную собственность украинских разработчиков.

По словам Frogwares, Nacon уже пыталась провернуть нечто подобное в декабре 2020 года. Тогда разработчикам пришло письмо от Алейна Фалька с требованием предоставить издателю мастер-копию The Sinking City. Генеральный директор Nacon сказал, что у руководства Frogwares есть на это 48 часов, по истечении которых «он найдёт другое решение».

В итоге создатели The Sinking City решили провести масштабное расследование, чтобы разобраться в происходящем. Как оказалось, «взломом» игры занимался опытный программист, который, однако, всё же не смог скрыть следы своей деятельности. Воспользовавшись всеми имевшимися данными, разработчики выяснили, что последней модификацией The Sinking City для Steam занимался Филип Отеките — технический директор студии Neopica (серия игр Hunting Simulator). Тогда Frogwares собрала все полученные доказательства и направила официальную жалобу в Steam — в течение следующих нескольких часов игру снова сняли с продажи.

Кадр из игры «The Sinking City» Frogwares.com

Позиция Nacon

В ответ на первые обвинения в «пиратстве» руководство Nacon выпустило официальное обращение к игрокам с попыткой оправдать компанию в глазах сообщества. Оно заявило, что новая Steam-версия The Sinking City является «официальной и полной», а часть функций в ней недоступны из-за того, что Frogwares упрямится и отказывается сотрудничать.

Компания также отметила, что она вернула The Sinking City в продажу исключительно из благих побуждений и только ради фанатов игры. Nacon считает, что в этой ситуации Frogwares лишь играет роль жертвы — якобы разработчик получил все необходимые средства на создание проекта, а потом решил пересмотреть условия контракта в свою пользу. По словам представителей компании, сейчас Nacon лишь пытается добиться от Frogwares исполнения всех контрактных обязательств.

Что дальше?

Frogwares уверена в том, что если у Nacon получилось взломать игру однажды — получится и во второй раз. Сейчас студия активнее займётся защитой собственных данных и постарается предотвратить подобное в будущем. Помимо этого, она планирует снова обратиться в суд и на этот раз добиться справедливости. Студия считает, что Алейн Фальк заслужил серьёзное наказание за «пиратство» и кражу интеллектуальной собственности Frogwares — что, в связи с действующим французским законодательством, может грозить ему семью годами тюрьмы и штрафом в 750 тыс. евро.

