Бишкек, , 17:00 — REGNUM Родственники криминального авторитета Камчыбека Кольбаева, против которого в Киргизии возбудили уголовное дело о легализации преступных доходов, внесли за него на специальный банковский счет 49,6 млн сомов (43 млн рублей). Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

В ведомстве отмечают, что это только часть от той суммы, которую «вор в законе» по кличке «Коля-киргиз» должен вернуть государству.

Всего же от Кольбаева планируют получить и вернуть бюджету более 250 млн сомов (217 млн рублей) до окончания срока следствия, то есть до конца апреля 2021 года.

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