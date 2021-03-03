3 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Юлия Холодионова, , 18:36 — REGNUM «Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы…», — эта фраза из известного фильма о приключениях Шурика многим запомнилась тем, что еще в советское время принимались меры к нарушителям общественного порядка. В декабре 2020 года Госдумой РФ принят в третьем чтении законопроект, предоставляющий право субъектам РФ с 1 января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Правительство будет наделено правом определения общих правил организации их деятельности. В июле 2020 года Госдума РФ приняла во втором, а в декабре в третьем чтении законопроект по внесению изменений в Закон «О полиции», который наделяет полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные.

В вытрезвителе Цитата из к/ф «А по утру они проснулись». Реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

Немного из истории этих учреждений. Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде, учреждение действовало под управлением Народного комиссариата здравоохранения. В 1940 году медицинские вытрезвители были выведены из ведения Наркомздрава и подчинены Народному комиссариату внутренних дел (НКВД; впоследствии — Министерству внутренних дел, МВД СССР). В обязанности сотрудников милиции входили поиск на улицах пьяных и доставка их в вытрезвитель, где они могли протрезветь и остаться переночевать. Согласно Приказу МВД СССР «Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители» от 30 мая 1985 года, в медвытрезвитель могли доставить тех, кто находился в общественных местах в средней или тяжелой степени опьянения, имеющих вид, «оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность». Было установлено, что за время пребывания проводилось не менее двух осмотров — первичный и повторный, как правило, рано утром, выписывали квитанцию об оплате услуг, после этого нарушитель мог покинуть учреждение. А вот о пребывании в вытрезвителе направлялось специальное уведомление по месту работы пациента «для принятия административного воздействия». На основании такой справки человек мог подвергнуться общественному порицанию, лишиться премии или должности.

В вытрезвителе Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж, Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР

А что сейчас предлагается?

5 ноября 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в российских регионах вытрезвителей. Один из авторов инициативы, замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции — Александр Хинштейн. Основой является программа создания в субъектах РФ вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства, что указывает на платность услуг для их клиентов. Предполагается, что стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1500 рублей за ночь, однако точная цена будет устанавливаться субъектом РФ самостоятельно. Таким учреждениям необходимы, со слов А. Хинштейна, «юридические механизмы», то есть правовая основа для их деятельности. Учреждения будут создавать на базе органов здравоохранения.

В Тюменской области, к примеру, лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и не нуждающиеся в медицинской помощи, направляются в наркологическое отделение ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», который курирует департамент здравоохранения Тюменской области. Для справки: наркологическое отделение было организовано 12 декабря 2012 года.

На сегодняшний день в отделении имеется 12 койко-мест, осуществляются медицинское освидетельствование, а также вытрезвление лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (без медицинского вмешательства), предполагается только отдых (3−6 часов). Наркологическое отделение взаимодействует с УМВД России по Тюменской области по доставлению в диспансер лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Если указанное лицо нуждается в медицинской помощи и дает добровольное согласие на ее оказание, представители УМВД России по Тюменской области направляют его для оказания специализированной медицинской помощи в организации здравоохранения Тюменской области.

За пребывание в наркологическом отделении оплата не взимается, услуги оказываются в рамках средств областного бюджета. Информация о пребывании указанных лиц в данном учреждении никуда не направляется (на учет в наркодиспансер их не ставят, работодателю не сообщают). В связи со вступлением в действие с 1 января 2021 года в силу Федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» к полномочиям органов государственной власти Тюменской области отнесено в том числе создание организаций по оказанию помощи указанным лицам. Вопрос о целесообразности создания дополнительных организаций в Тюменской области, оказывающих помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, находится на рассмотрении органов исполнительной власти. Примерно также выстраивается взаимодействие и в других регионах России.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

В такой ситуации нахождение гражданина в вытрезвителе не может считаться уважительной причиной отсутствия на работе. Предоставленная справка о пребывании в таком учреждении не гарантирует, что работодатель не примет дисциплинарных мер к такому работнику, особенно это касается тех работников, которые проходят ежедневный медицинский осмотр для получения доступа к рабочему месту, например водители. По сути, ночное нахождение в вытрезвителе не может отразиться на трудовой функции (хотя, это зависит от степени опьянения), если, конечно, для данного работника ночное время не является рабочим. Для всех остальных, с нормированным рабочим днем — «с 9 до 17» — время после окончания рабочего дня и до начала следующего отнесено ко времени отдыха. В частности, ст. 107 ТК РФ указывает среди прочих видов времени отдыха ежедневный (междусменный) отдых, который может быть предоставлен работнику не только для восстановления его сил, потраченных в процессе работы, но и удовлетворения иных потребностей, интересов, не связанных с работой у данного работодателя. Однако если пребывание в вытрезвителе по времени «затягивается» и у работника нет возможности предупредить работодателя, то работодатель вправе определить отсутствие работника как прогул, что в установленных законом случаях является основанием для увольнения.