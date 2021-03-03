Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Оргкомитет определил даты проведения XXIV Петербургского международного экономического форума. Он состоится 2−5 июня 2021 года, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, в 2020 году ПМЭФ пришлось отменить из-за разраставшейся пандемии коронавируса.

«С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандейминого перелома» и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2−5 июня 2021 года», — сказал Антон Кобяков.

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По его словам, оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер «коронавирусной» безопасности, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

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