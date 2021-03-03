Ярославль, , 16:49 — REGNUM Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве пересмотрел приговор убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля-Залесского Ярославской области. Об этом сообщает сайт суда.

Александр Авдеев на суде

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игумен Даниил (Соколов) был убит 7 июля 2016 года. Из его кельи было похищено более миллиона рублей. Найти убийцу — Александра Авдеева — удалось лишь спустя несколько лет. В ноябре 2020 года Ярославский областной суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Однако апелляционный суд посчитал приговор слишком мягким и назначил новое наказание — 21 год лишения свободы. Напомним, Авдеев осуждён еще за одно убийство.

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